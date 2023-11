De la guerre de 1973 aux accords d’Oslo, «Libé» face au conflit israélo-palestinien

Le 23 août 1982, alors que les forces de l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) viennent d’être défaites après un siège de deux mois à Beyrouth et se réfugient en Tunisie, le cofondateur de

NOTRETEMPS: Quiz: que se passait-il en novembre 1973?Mariage royal, pollution et inflation, compétition sportive entachée de dopage, grands travaux… nous ne sommes pas en 2023 mais en novembre 1973! Vous en souvenez-vous? Testez-vous avec notre quiz!

MEDIAPART: Les revendications indépendantistes dans les territoires d'outre-mer françaisDepuis l’appel de Fort-de-France - une déclaration commune signée en 2022 afin d’obtenir plus d’autonomie, émise par les président·es de Guadeloupe, Réunion, Mayotte, Martinique, Saint-Martin et Guyane - que s’est-il passé ? Les indépendantistes du Tavini Huiraatira sont au pouvoir en Polynésie, la Guyane réclame à cor et à cri qu’on la considère comme un pays et la Martinique veut que le Kreyol soit au moins considéré comme une langue officielle. Ils sont là depuis toujours mais désormais la voix des indépendantistes de l’Outre-mer français compte. En Amazonie, les peuples autochtones sont rejoints par des ONG françaises dans leur lutte pour la sauvegarde de la forêt. Cet immense territoire, possédé en grande majorité par la France, est l’un des enjeux du combat indépendantiste d’élus guyanais. Pour les indépendantistes martiniquais, retrouver leur culture passe par l’instauration d’une « langue officielle » ou encore l’officialisation d’un drapeau militant. Fort-de-France se veut en pointe sur des sujets identitaires. Engagés dans un bras de fer juridique avec la France devant les Nations unies, les élus polynésiens ont obtenu l’ouverture de discussions en vue de la décolonisation de leurs archipels. Dans les îles, des familles militantes se réapproprient l’histoire de leur peuple

LIBE: Du cheval d’Amaury aux parachutes dorés, «Libé» face aux grands patronsMême si, au cœur des années 80, le journal a chroniqué avec attention le triomphe de l’hypercapitalisme, il n’a cessé de dénoncer les abus en tous genres du patronat.

LIBE: Des ventes à la découpe au DAL, «Libé» pour le logement pour tousFace à la spéculation et aux expropriations, «Libération» a toujours défendu le droit de chacun à se loger convenablement, dénonçant loyers vertigineux, marchands de sommeil ou réticences face aux HLM.

LIBE: Des cartes de séjour à l’église Saint-Bernard, «Libé» avec les sans-papiersLutter contre les expulsions et défendre les processus de régularisation des immigrés installés en France et de leur famille : depuis sa création, le journal poursuit son engagement.

LIBE: Du pacs à la mairie, «Libé» pour le mariage pour tousPendant plus de vingt ans, le combat pour l’union homosexuelle a occupé une place à part parmi toutes les revendications portées par le journal sur les droits des LGBT.

