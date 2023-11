De l’exécution de Christian Ranucci à l’abolition, «Libé» contre la peine de mort

«Je parle du sang qui gicle, je parle des paupières qui battent après que la tête soit coupée, je parle du bruit provoqué par le choc de la chair, des os et de l’acier.»

En janvier 1977, le journaliste Sorj Chalandon suit avec passion le procès de Patrick Henry, l’assassin de Philippe Bertrand, 7 ans, pour«Badinter est hors de lui, on le sent aux bords des larmes, il parle à des sourds, à des murs. La tension est extrême. Deux femmes jurées pleurent. Badinter leur rappelle qu’ils vont devoir décider de la vie de cet homme et que là réside tout le débat.», Gilles Bresson, décrit l’ambiance de la rue.

Les badauds se pressent pour voir Henry sortir du tribunal. Lui : “Il va sortir de l’autre côté ce cocu !” Elle : “Si ça se trouve c’est bien fini et on est là comme des cons.” Le chœur : “Ça s’allume, ça y est.” “A mort salaud”, crie quelqu’un et une vingtaine d’autres. Ah que c’est chouette d’avoir un beau monstre…»«dans la stupeur générale»des années 70 et 80. headtopics.com

