De l’attentat de la rue Copernic aux soupçons d’islamogauchisme, «Libé» contre l’antisémitisme

, l’une de celles qui ont nourri les plus vifs débats et les plus viles suspicions. A intervalles réguliers, le soupçon a pesé sur la rédaction. Injustement au regard de la ligne éditoriale que le quotidien a maintenue pendant ces cinquante ans. «

Dans les milieux juifs, j’ai toujours défendu, parfois très difficilement, le journal contre cette accusationLa une des 4 et 5 octobre 1980 est emblématique de cet engagement contre l’antisémitisme.au lendemain de l’attentat de la rue Copernic, à Paris. L’explosion d’une bombe devant une synagogue a fait quatre morts et une quarantaine de blessés. Raymond Barre, Premier ministre, dérape.

Quelques semaines plus tôt, Serge July avait demandé à Annette Lévy-Willard un reportage sur un groupuscule fondé au milieu des années 60 par des dissidents d’Occident, la Fane (Fédération d’action nationale européenne). «, raconte la journaliste.» L’article paraît le 8 septembre. headtopics.com

», appuie l’historien Marc Knobel. Pourtant, les polémiques ne manquent pas. En 1982, l’offensive de l’armée israélienne au Liban contre les Palestiniens change la donne. Israël est désormais un pays agresseur et les débats s’enveniment. Aux yeux de la gauche, les milieux juifs français sont de plus en plus contraints de se démarquer de la politique israélienne. Des débats animent et divisent parfois la rédaction.

Au début des années 80, Serge July est contraint de faire amende honorable au sujet de la une particulièrement malheureuse du 17 juin 1982une information fausse. Mais le pire arrive le 31 juillet. Dans le courrier des lecteurs est publiée une lettre au contenu clairement antisémite : « headtopics.com

