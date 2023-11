De Dol-de-Bretagne au Vivier-sur-Mer, le Mois du doc va montrer la diversité du cinéma documentaire

Merci de saisir votre adresse e-mailDu vendredi 3 au dimanche 26 novembre 2023, le film documentaire sera en fête dans le réseau des bibliothèques Lire en Baie.

« Le Mois du film documentaire s’affiche depuis plusieurs années dans notre collectivité. C’est un genre cinématographique trop rare. Nous souhaitons donner un éclairage particulier sur les meilleurs films documentaires parus récemment »,

commente Cécile Lebon-Bellanger, coordinatrice du réseau Lire en Baie. La sélection des huit films qui seront présentés a été faite par les bibliothécaires bénévoles.

