De belles empoignades annoncées sur le circuit de Layrac

Après le succès de la manche de Muret, où plus de 130 pilotes étaient inscrits, l’épreuve locale devrait faire le plein également car les titres sont en jeu. Le Villeneuvois Johan Vesque-Montagnan, fort de son remarquable parcours en catégorie Mini 60 et ne pouvant plus être inquiété, c’est avec son dauphin que tout va se jouer. Le jeune Layracais Aaron Bordanova peut profiter d’un faux pas du Montois Liam Berdinel.

Sa récente qualification pour les grandes finales mondiales Rotax qui se courront cet hiver à Barheïm, en est la preuve. Ses suivants, Nicolas Roi Sans Sac (Nontron) et Steven Lesca (Mont de Marsan), l’un et l’autre multiples champion de France, seront à ses basques, sans compter le Villeneuvois Yann Brabant régulièrement aux avants postes cette saison.