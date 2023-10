Darmanin et Oudéa-Castéra veulent tout changer pour les interdictions de déplacements

Depuis des années, les supporters des clubs français font face à des arrêtés très réguliers publiés par les différentes Préfécture pour encadrer, voire carrément interdire, les déplacements dans les stades adverses.

"Face aux recours fréquents des associations de supporters et des clubs, les mesures de police administrative devront être particulièrement justifiées, sur la base d'antécédents de troubles à l'ordre public, d'antagonismes entre supporters, d'une impossibilité de mobiliser des forces en nombre suffisant pour sécuriser la rencontre et, plus généralement, de l'analyse de la DNLH (Division nationale de lutte contre le...

