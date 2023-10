Dans les magasins casher de Créteil, «on ne s’attarde pas»

La guerre entre le Hamas et IsraëlDepuis l’attaque du Hamas en Israël, les actes antisémites se multiplient en France. Inquiets d’être la cible d’un attentat, beaucoup de Juifs de cette ville de la banlieue parisienne où la communauté juive est importante, limitent leurs déplacements et évitent les lieux qui pourraient être visés.

«On a perdu facilement un quart de notre clientèle. Tout le monde sait qu’il y a des Juifs ici. Avec ce qu’il se passe en Israël, on nous dit de faire attention. On s’attend à ce que ça pète à tout moment, alors les gens évitent le coin.»

Avec quelque 20 000 membres, soit plus d’un habitant sur cinq, Créteil est la ville de la banlieue parisienne où la communauté juive est la plus représentée.fait le même constat que Sylvie. Kippa sur la tête, avachi sur une chaise derrière la caisse, le sexagénaire a les yeux rivés sur un site d’information israélien. Des notifications de la chaîne d’information i24 News arrivent aussi par salves sur son téléphone. headtopics.com

«Les gens ont peur, alors ils ne sortent que quand ils en ont vraiment besoin. Ils viennent en coup de vent et ne s’attardent pas. On sait que quand il se passe quelque chose là-bas, ça a des répercussions ici.»

