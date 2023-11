Dans les benchmarks de Qualcomm, la puce Snapdragon X Elite met la concurrence sur place

Les premiers PC équipés de la puce Snapdragon X Elite ne sortiront pas avant la mi-2024, mais Qualcomm n’a pas attendu pour faire parler la poudre en livrant des benchmarks à faire pâlir de jalousie Apple, Intel et AMD.

Sans peur et sans reproche, Qualcomm positionne clairement la Snapdragon X Elite contre certaines des puces de PC portables les plus courues du moment. L’entreprise a livré de nouveaux benchmarks de son système-sur-puce dévoilé la semaine dernière, à l’occasion du Snapdragon Summit durant lequel nous avons pu également mettre la main sur deux portables de démo conçus spécialement par Qualcomm.

La première configuration la plus puissante dépasse tous les autres modèles d’une ou deux têtes, que ce soit pour les benchs CPU ou GPU.Avec Geekbench 6.2 qui donne une vue synthétique des capacités des processeurs, la configuration A s’offre un score de 2 940 (mono-cœur) et 15 130 (multi-cœur), contre 2 780/14 000 pour la configuration B. Le Core i7-13800H d’Intel parvient à faire mieux que la config. headtopics.com

