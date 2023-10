Dans “Le Château des rentiers”, Agnès Desarthe évoque la vieillesse, celle de ses grands-parents, la sienne... On a lu son roman

Dans “Le Château des rentiers”, Agnès Desarthe évoque la vieillesse, celle de ses grands-parents, la sienne… On a lu son romanela fait déjà trente ans qu’elle publie des livres pour petits, moyens et grands, à L’École des loisirs et aux éditions de l’Olivier. Dans le dernier numéro de la, Agnès Desarthe dit qu’elle n’écrit jamais ce qu’elle a envie d’écrire.

La rue du Château des rentiers ressemblait à une sorte de microcosme au cœur de la ville, de phalanstère – qui donnera des années plus tard à Agnès Desarthe l’envie d’en créer un autre. Un lieu ouvert, un peu comme une maison communautaire qui accueillerait une bande d’amis de toujours abordant tous le cap de la soixantaine.

Avec de l’œil et du cœur, Agnès Desarthe parvient depuis ses débuts à saisir les êtres et leurs interrogations. « On écrit pour connaître, pas l’inverse. Sans cela aucun livre ne vaut », glisse-t-elle dans les pages vibrantes et retenues du « Château des rentiers » dont l’humour et la liberté vous enveloppent. headtopics.com

