Dans la peau d'un pilote de drone : "Mon esprit est avec le skieur"

Ils sont des acteurs discrets de la Coupe du monde de ski alpin. Depuis plusieurs mois, les drones "FPV" (vue à la première personne) ont totalement investi les épreuves de vitesse pour offrir des images immersives et spectaculaires. Aux commandes de ces engins, des pilotes chevronnés comme Martin Bochatay, capables de nouer une relation presque mystique entre la machine, le skieur et eux-mêmes. Ceux qui suivent la Coupe du monde de ski alpin, de près ou de loin, s'en souviennent forcément.

En 2015, deux jours avant le réveillon de Noël, lors du slalom de Madonna Di Campiglio, Marcel Hirscher échappe sans trop le savoir auLa Coupe du monde de ski alpin (et ses belles images au drone) est à suivre en intégralité sur Eurosportdes grandes compétitions de ski. Huit ans plus tard, ils sont finalement devenus incontournables dans les épreuves de vitess





Saël Kumbedi : « Je souhaite devenir une référence à mon poste »Révélation lyonnaise de la saison écoulée, Saël Kumbedi débarque en toute simplicité. Avenant et souriant, le champion d’Europe U17 affirme ses ambitions sans oublier le travail et la foi. Attaché à ses croyances, l’ancien du HAC fait preuve de sagesse et de maturité. Interview découverte.

Joséphine Pagnier remporte une manche de Coupe du monde de saut à skiJoséphine Pagnier est devenue ce dimanche la troisième athlète française, homme et femme confondus, à remporter une manche de Coupe du monde de saut à ski. Un authentique exploit en forme d’acte de naissance pour cette passionnée, dingue de travail, et qui, à 21 ans, entre désormais dans une nouvelle dimension. Grâce à un week-end en apesanteur.

Antoine Dupont parle de son état physique et mental après la Coupe du MondeLe demi de mêlée français, Antoine Dupont, parle de son état physique et mental deux mois après la Coupe du Monde de Rugby. Il exprime sa satisfaction quant à sa condition physique et son désir d'avoir une prestation aboutie lors des prochains matchs.

Les acteurs de Malcolm : que sont-ils devenus ?Découvrez ce que sont devenus les acteurs de la série Malcolm, 17 ans après la fin de la série.

Les étudiants en journalisme sont-ils de gauche ?Un article qui explore les tendances politiques des étudiants en journalisme et leur préférence pour les médias de gauche.

La Coupe d'Afrique des nations 2024 en Côte d'IvoireLa Coupe d'Afrique des nations se disputera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, avec 24 équipes dont le Sénégal, vainqueur sortant. Suivez dans le direct de RMC Sport toutes les infos liées au tournoi.

