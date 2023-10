Dans la bande de Gaza, ces images satellite montrent l’ampleur des bombardements israéliens

Vous utilisez un bloqueur de publicité. Nous vous conseillons de le désactiver afin d’accéder à nos vidéos.INTERNATIONAL - Les dégâts sont immenses. Des quartiers entiers ont été rayés de la carte. Depuis le début de la riposte israélienne sur« endommagées ou détruites »

selon l’Ocha, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (qui cite le ministère des Travaux publics et du Logement de Gaza). Ces bombardements,, se sont intensifiés ce vendredi 27 octobre en fin de journée dans le nord du territoire.La bande de Gaza : carte, population, blocus… Nos explications en vidéo avant la riposte d’Israël

La bande de Gaza, c’est un territoire de 362 kilomètres carrés, soumis à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007. Il est placé depuis le 9 octobre en état depar Israël, qui y a coupé l’eau, l’électricité et l’approvisionnement en nourriture. headtopics.com

De son côté Israël multiplie les raids essentiellement aériens avec l’appuie de forces au sol, dans le butL’armée mène ces incursions dans l’attente d’unecontre le Hamas, évoquée à de multiples reprises par les responsables politiques et militaires israéliens.

« Au moment où nous parlons, des gens à Gaza meurent, ils ne meurent pas seulement à cause des bombes et des frappes, beaucoup plus vont bientôt mourir des conséquences du siège imposé »« Les services de base s’effondrent, les réserves de médicaments, de nourriture et d’eau s’épuisent, les égouts commencent à déborder dans les rues » Vous utilisez un bloqueur de publicité. headtopics.com

