Nouveau numéro 1 en lieu et place de Frédéric Bort, qui rêve de faire main basse sur Lunel,Longtemps dans l’Hérault l’extrême droite a été réduite au rôle d’épouvantail. Par sa gouaille, Georges Frêche savait capter une partie de l’électorat en colère que Nicolas Sarkozy avait un temps habilement confisqué au FN.

Les échecs des gouvernements successifs à changer la vie des gens, le contexte anxiogène mondial et l’opération de dédiabolisation réussie ont changé la donne. Le RN, dont les idées rances n’ont pourtant pas bougé d’un iota, est devenu un parti fréquentable.

« On n’a jamais été mal accueillis dans les villes. On rencontre les maires sur le terrain, cela se passe très bienElu dans le Bassin de Thau, il fait partie des 88 députés du Rassemblement national (RN) a avoir obtenu un strapontin à l’Assemblée nationale en juin 2022. Une percée inédite et inattendue qui pourrait bien avoir changé le statut et les ambitions du parti des Le Pen. headtopics.com

Le vent des sondages qui souffle dans le sens de la marée brune aiguise les appétits au delà des Européennes. Dans l’Hérault, le RN dispose déjà ses pions avec unEx-numéro 1 dans l’Hérault, l’ancien dircab’ de G. Frêche, Frédéric Bort, qui cherche à s’emparer de Lunel, a laissé la place à un Biterrois.

« Je suis un ancien de l’UMP. Le prisme politique ayant bougé, je me suis naturellement retrouvé dans les valeurs du RN. Il rappelle ainsi l’OPA de l’extrême droite sur les symboles (La Marseillaise, le drapeau tricolore...) de la Nation française. headtopics.com

Au RN 34, tous les regards sont déjà braqués sur l’Elysée, où l’après-Macron pourrait générer le chaos si la gauche ne se ressaisit pas.

