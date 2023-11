Dans l'Ecusson, rue de la Prévôté : le plancher de son appartement s'affaisse, une locataire désespérée

Depuis 1997, Nathalie Janda vit dans ce petit appartement de deux pièces, au premier étage d’un immeuble de la rue de la Prévôté, face au Conservatoire de musique, dans l’Écusson. Surprise de voir le carrelage se fissurer, elle alertait l’agence immobilière, Nîmes Immobilier, gestionnaire de son bien, qui dépêchait un maçon. Lequel constatait, le 10 juin, un fort dénivelé du sol... de 6 centimètres.

"Un plancher qui s’effondre, une fissure dans le mur : nous missionnons directement un bureau d’études techniques. Nous ne prenons aucun risque, surtout en centre-ville." Où, de mémoire de professionnel, nul bâtiment ne s’est jamais "effondré", contrairement aux évènements vécus à Marseille. "Ici, les immeubles sont entretenus.

Noyade dans la Sarthe : un homme retrouvé mort dans un étangUn homme a été retrouvé mort dans un étang de la Sarthe. Les circonstances de cette noyade sont encore inconnues. Lire la suite ⮕

'Instinct de survie': dans Acapulco dévasté, les habitants se servent dans les commercesEn attendant les secours, Amparo Ponce est allée se servir elle-même dans un supermarché pillé après l'ouragan Otis qui a dévasté Acapulco, la célèbre station balnéaire sur la côte Pacifique du Mexique. Lire la suite ⮕

Var: un piéton meurt percuté sur l'A50 au niveau d'OllioulesL'accident s'est produit dans le sens Toulon-Marseille dans la soirée du dimanche 29 octobre. Un accident mortel était déjà survenu dans le secteur un peu plus tôt dans la semaine. Lire la suite ⮕

Une escroquerie (presque) bien ficeléeTrois personnes ont été mises en examen dans le cadre d’une vaste affaire d'escroquerie à la TVA perpétrée dans la région de Toulouse. L’arnaque a pris racine dans un garage situé à Plaisance-du-Touch, qui s’était spécialisé dans la revente frauduleuse de voitures de luxe allemandes, principalement des Porsche et des Mercedes. Lire la suite ⮕

Alerte aux intempéries dans plusieurs régions de la FranceDes pluies orageuses et des vents soutenus sont prévus dans certaines régions de la France. Une vigilance orange est en vigueur dans 8 départements. Des cumuls importants de pluie sont attendus dans le Poitou-Charentes et alentours. Des précipitations marquées sont également prévues dans le Sud-Est, notamment sur l'Ardèche et le relief cévenol. Lire la suite ⮕

Une mère de 17 ans mise en examen pour tentative de meurtreLa mère du bébé retrouvé vivant dans un conteneur à poubelles à Rennes a été placée en détention provisoire. Elle a avoué avoir accouché dans sa chambre et avoir mis le bébé dans un sac en plastique puis dans un sac-poubelle. Lire la suite ⮕