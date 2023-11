Daniel Riolo : 'Luis Enrique me fatigue'

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L’After foot, c’est LE show d’après-match et surtout la référence des fans de football depuis 15 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d’après-match et les débats animés entre supporters, experts de l’After et auditeurs.

PSG 3-0 AC Milan : Le PSG a réalisé un très bon matchDaniel Riolo satisfait de la performance des parisiens

Daniel Riolo sur le caillassage du bus lyonnais : 'Il faut éloigner tous ces gens du foot'L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l' « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l'After, la « Génération After » prendra les commandes de l'émission entre 20h et 22h.

Incidents OM-OL: pour Riolo, 'Il faut probablement interdire les déplacements des supporters'Au lendemain des graves incidents qui ont eu lieu aux abords du stade Vélodrome avant OM-OL, Daniel Riolo a constaté qu'un étape a été franchie dimanche soir après les blessures de Fabio Grosso et de son adjoint.

OM-OL : 'C'est logique qu'on ne joue pas le match', estime RioloVIDEO - Le bus qui amenait les joueurs et le staff de l'OL au Vélodrome ce dimanche soir a été caillassé, et Fabio Grosso a été touché au visage. Suite à ces incidents, la rencontre a été reportée. Une décision que comprend totalement Daniel Riolo.