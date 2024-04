Damien Comolli dans le viseur de l'AC Milan pour le poste de Directeur général

De la fumée sans feu ?… Damien Comolli est un nom qui revient avec insistance ces dernières heures en Lombardie. Le président du Toulouse Football-Club , en poste depuis le rachat du club violet par RedBird Capital Partners à l’été 2020, serait dans les petits papiers des dirigeants de l’AC Milan pour occuper le rôle de Directeur général du club italien, selon les informations du site TuttoMercatoWeb qui font suite aux premières rumeurs lancées par La Gazzetta dello Sport .

En effet, le mois dernier, le célèbre quotidien sportif parlait de l’arrivée de Comolli chez les Rossoneri comme une "hypothèse". Cette dernière remontait déjà à juin 2023 lorsque Gerry Cardinale, le président-fondateur du fonds d’investissement américain RedBird, avait remercié le responsable technique du club lombard : Paolo Maldini. Et, dans la foulée, nommé Zlatan Ibrahimovic son conseiller personnel chargé de structurer le nouveau Milan

Damien Comolli AC Milan Directeur Général Toulouse Football-Club Redbird Capital Partners

