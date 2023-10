Cyril Lignac : sa meilleure recette de cookies au chocolat pour le goûter

Faciles et rapides à préparer, les cookies sont parfaits pour le dessert ou le goûter. Mais encore faut-il avoir une bonne recette sous le coude.

Pour être sûr de les réussir du premier coup, on mise sur une recette incontournable signée Cyril Lignac : les cookies aux deux chocolats. Les ingrédients pour 20 cookies 190 g de chocolat au lait 190 g de chocolat noir 120 g de sucre cassonade 120 g de sucre de semoule 300 g de farine 6 g de levure chimique 175 g de beurre doux mou 1 œuf Pour suivre toutes les étapes de la recette, rendez-vous ici.

