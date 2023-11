Cyclisme. Le Sarthois Jimmy Engoulvent signe chez Cofidis : « C’est un poste très bien pour moi »

« Le Maine Libre » : Après la disparition de l’équipe B & B Hôtel-KTM fin 2022, vous vous attendiez à ne pas retrouver de poste de directeur sportif dès 2023. Comment s’est passée votre signature chez Cofidis pour la saison qui arrive ?, je me doutais qu’il y aurait des postes vacants cet été. J’ai patienté et je me suis signalé en 2023, sans être non plus en contact permanent, auprès de Cofidis et Arkéa-Samsic.

Pour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants. Nous proposons de débloquer cet article en vous inscrivant à la newsletter La Matinale.

Cyclisme: plusieurs grosses équipes travailleraient sur un projet de super ligue ferméeL'agence de presse Reuters a révélé que plusieurs équipes, parmi les plus puissantes du cyclisme mondial, travailleraient à un nouveau projet de ligue fermée. Celle-ci est motivée, une nouvelle fois, par la volonté de transformer le modèle économique d'un sport qui repose sur le soutien de sponsors.... Lire la suite ⮕

La saison 2023 du cyclisme dans la Manche s'annonce prometteuseNicole Delarue, présidente du comité de la Manche de cyclisme, revient sur une belle saison 2023 et annonce l'accueil de grands événements cyclistes internationaux et nationaux dans le département. Lire la suite ⮕

Agen : le cyclisme en ville, « un recul choquant » selon VélocitéL’association, destinée à promouvoir l’utilisation du vélo en ville, analyse, dans un rapport détaillé, les réalisations ou leur absence à mi-mandat dans la politique municipale, voire dans celle de l’Agglo Lire la suite ⮕

Cyclisme sur piste. 'Ça ne s'est pas joué à grand-chose' : l'Iséroise Marion Borras fait tomber un record de JLa cycliste iséroise Marion Borras a battu, ce dimanche 29 octobre au cours des 'Trois Jours de Grenoble, un vieux record détenu par l'illustre Jeannie Longo sur le 3 000 mètres sur piste. 'Un objectif' réussi pour la jeune... Lire la suite ⮕

Jasper Philipsen remporte la course de SingapourJasper Philipsen a remporté la course de 60 kilomètres à Singapour, devant Mark Cavendish et Tadej Pogacar. La course a été marquée par la participation de nombreuses stars du peloton, contribuant à promouvoir le cyclisme dans cette région de l'Asie. Lire la suite ⮕

La peur du surmenage ou de la lassitude pour Evenepoel ?Il faut peut-être le mettre sur un vélo de cyclo-cross. Robotisation, data, machines de pointe, préparation millimétrée, le cyclisme est entré dans une dimension quasi scientifique pour ses plus grands champions comme Remco Evenepoel ou Jonas Vingegaard. Lire la suite ⮕