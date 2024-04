Cycle de rencontres et conférences sur l'Afrique du Sud à Sciences Po Bordeaux

Sciences Po Bordeaux organise son cycle de rencontres et conférences autour de l’Afrique du Sud du 9 au 12 avril, fête les 30 ans des premières élections libres et multiraciales de 1994, du 9 au 12 avril.

Au programme, plusieurs colloques, tables rondes et rencontres à Sciences Po Bordeaux (mercredi 10 avril, à partir de 9 h 45, « La démocratie dans le monde depuis les années 1990 » par Christophe Jaffrelot et « Raconter la Nouvelle Afrique du Sud » par Deon Meyer à 14 h 30), au musée d’Aquitaine (jeudi 11 avril à 9 h 10, « L’Afrique du Sud trente ans après : où est le rêve de Mandela ? » par Rehana Vally), à la mairie de Bordeaux (jeudi 11 avril à 14 h 15, « Documenter les crises de la démocratie » par Rehad Desai

