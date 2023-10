Crypto : méfiance recommandée pour les investisseurs du token dYdX, selon Bubblemaps

Les projets de prêts et d'emprunts (lending and borrowing) comme MakerDAO, Aave, et Compound sont des acteurs majeurs de la DeFi, avec une capitalisation boursière cumulée de 4 milliards de dollars. La plateforme dYdX occupe une place particulière en proposant non seulement des options de prêts et d'emprunts, mais aussi des fonctionnalités de trading et de staking. Le projet se distingue aussi par sa gouvernance décentralisée (DAO).

Ces wallets de distribution ont ensuite renvoyé les tokens restants à un wallet labellisé 'Coinbase Custody wallet'. Visualisation de la distribution du token. BubblemapsPlusieurs de ces wallets d'investisseurs ont été identifiées, notamment celui de Dragonfly, DeFiance Capital, Polychain et 3AC. Le reste, nous le supposons, appartient aux autres VCs, car le cluster regroupe exactement 28% de la supply totale de $DYDX.

Retrouvez l'allocution de Christine Lagarde sur les taux directeursVIDÉO - Retrouvez notre émission spéciale BCE, animée par Stéphane Pedrazzi, avec l'allocution de Christine Lagarde sur les taux directeurs. Lire la suite ⮕

Promo alléchante : retrouvez ce matelas résistant et confortable à un tarif très abordableL’arrivée de l’automne est le moment idéal pour changer de matelas. Et chez Cdiscount, le matelas Zen est à moins de 180 euros. Lire la suite ⮕

Le collectif Vigilance Universités : derniers articles publiés sur L’ObsRetrouvez les derniers articles de Le collectif Vigilance Universités publiés sur L’Obs Lire la suite ⮕

– Israël EN DIRECT : Incursion au sol de l'armée israélienne dans le secteur central de la bande de Gaza...Retrouvez les informations sur la situation au Proche-Orient du vendredi 27 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine EN DIRECT : Washington annonce une nouvelle aide militaire à Kiev…Retrouvez toutes les informations sur la guerre en Ukraine de ce vendredi 27 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Coupe du monde de rugby 2023 EN DIRECT : L’Irlande et la France étaient les meilleures pour un membre du staff argentin… Suivez les infos de vendrediRetrouvez toutes les infos sur la Coupe du monde de rugby 2023 en live Lire la suite ⮕