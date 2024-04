Crue subite à Montbard en Bourgogne

Ce n'est pas la première ni la dernière mais celle-là est arrivée très, très vite': à Montbard , en Bourgogne , la crue subite du week-end de Pâques a surpris en quelques heures commerçants et riverains qui commencent à évaluer les dégâts . Le Serein était quasiment à sec en août, canicule oblige. 'On pouvait le traverser en baskets', se souvient un riverain du cours d'eau normalement paisible.

Ce mardi, ses eaux bouillonnantes traversent Montbard (Côte d'Or) à une allure de torrent, débordant dans la rue Auguste Carré, artère commerçante qui fait l'animation du gros bourg d'environ 5.000 habitants. Pourtant, les eaux ont déjà reculé par rapport à la veille. 'C'était monté jusqu'à 70 cm', explique Gérard Coupat, 59 ans, propriétaire de l'Hôtel de l’Écu, montrant sur les murs du hall d'entrée une trace boueuse marquant le niveau d'eau à environ 60-80 cm. Ce mardi matin, il ne reste que quelques centimètres de boue que

