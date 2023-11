Critiques envers le recteur de la Grande Mosquée de Paris

Mais que se passe-t-il à la Grande Mosquée de Paris ? Son recteur Chems-eddine Hafiz est sous le feu des critiques depuis qu’il n’a pas appelé à participer à la marche contre l’antisémitisme dimanche 12 novembre.

Le dignitaire musulman a cherché à justifier cette absence à l’issue de la rencontre entre Emmanuel Macron et les représentants des cultes à l'Élysée, en déclarant : « Au lieu de faire de cette manifestation une lutte contre l’antisémitisme, il aurait fallu que la marche soit aussi au nom de la lutte contre le racisme ».Mardi 14 novembre, les propos d’un imam lié à la Grande Mosquée de Paris, Abdelali Mamoun, ont encore provoqué un tollé, certains observateurs - dont le député de la majorité Mathieu Lefèvre- allant jusqu'à y voir une forme de négationnisme. « Où sont ces 1 200 et quelques actes antisémites qu’il y a en France ? », s’est-il interrogé sur RMC – donnant l’impression de relativiser la recrudescence du phénomèn

:

LEPARİSİEN_75: Un imam de la Grande Mosquée de Paris refuse de qualifier le Hamas de mouvement terroristeL'épisode risque de laisser des traces entre les responsables de culte juifs et musulmans. Ce mardi 14 novembre sur RMC, l'un des imams de la Grande Mosquée de Paris, a refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste et paru laisser entendre que le recensement des faits antisémites en France depuis le 7 octobre, date de « Où sont ces 1 200 actes antisémites en France ? » a-t-il notamment questionné, avant de qualifier les jeunes auteurs de ces infractions d'« enfants » avec des « attitudes puériles », et leurs actions, de « jeux ».

