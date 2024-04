Cristiano Ronaldo brille avec Al-Nassr

C’est le Cristiano Ronaldo des grands soirs que nous avons pu voir ce mardi 2 avril. La star portugaise s’est montrée très à l’aise avec son équipe saoudienne Al-Nassr. L’équipe s’est imposée 8 à 0 face à Ahba. Et Cristiano Ronaldo a grandement participé à ce succès. Ce dernier à inscrit trois buts et fait deux passes décisives, et ça, uniquement en première période.

Lien interne vers l’article n°11737780 Une belle entrée de match CR7 s’est imposé dès la 11e minute grâce à un coup franc tiré avec force. Dix minutes plus tard le portugais récidive. Un nouveau coup franc, cette fois tiré en douceur, termine dans le filet adverse. Il termine sa mi-temps avec un magnifique lob du gardien et inscrit donc un troisième but. Mais ce n’est pas tout, dans ce court laps de temps, Ronaldo a aussi réussi à faire une passe décisive à Sadio Mané, puis une deuxième à Abdulmajeed Al Sulaiheem à quelques secondes de la mi-temps. Al Nassr Après cette prouesse le portugais de 39 ans est sort

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Premier League: Thierry Henry et Ronaldo n’aiment pas Cristiano Ronaldo, selon Rio FerdinandSelon Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, Thierry Henry et Ronaldo (le Brésilien) expriment une sorte de ressenti envers Cristiano Ronaldo.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Ligue des champions asiatique: l'incroyable loupé de Ronaldo lors de l'élimination d'Al-NassrOpposé aux Emiratis d'Al-Ain, le club saoudien d'Al-Nassr a été éliminé aux tirs au but ce mardi en quart de finale de la Ligue des champions asiatique. Rencontre où Cristiano Ronaldo s'est distingué par un énorme loupé.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Un Cristiano Ronaldo âgé de 10 ans brille au BrésilUn jeune enfant de 10 ans fait parler de lui au Brésil pour son talent balle au pied. Avec un nom loin d'être anodin : Cristiano Ronaldo !

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Thierry Henry accusé de ne pas aimer Cristiano Ronaldo !Aussi surprenant que cela puisse paraître, Ronaldo Nazario et Thierry Henry ne seraient pas de grands fans de Cristiano Ronaldo à en croire les dires de Rio Ferdinand.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Quand les fils de Cristiano Ronaldo et Marcelo mangent ensembleAlors que Cristiano Ronaldo et Marcelo sont de grands amis depuis le Real Madrid, leurs fils se sont également liés d'amitié.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Pourquoi Cristiano Ronaldo et d’autres sportifs mettent-ils du vernis à ongles sur leurs orteils ?Effet de mode, coquetterie ou nouvelle lubie ? Cristiano Ronaldo a été photographié avec les ongles des orteils vernis. Pourquoi la superstar du foot le fait-il ? Le motif...

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »