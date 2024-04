Crise sécuritaire en Haïti : les conséquences sur les agriculteurs

En raison de la violence des gangs, Haïti s’enfonce dans une crise sécuritaire considérable. Face au chaos, le premier ministre Ariel Henry a dû démissionner le 12 mars 2024. Cette violence omniprésente sur l’île a de lourdes conséquences sur l’activité des agriculteurs.Beaucoup ne peuvent plus se rendre dans la capitale Port-au-Prince particulièrement touchée par la brutalité des gangs, et peinent à vendre leurs produits.

Pourtant l’économie du pays repose essentiellement sur l’agriculture, qui fait travailler presque deux tiers des Haïtiens. Quelle est la condition des agriculteurs dans un tel contexte ? Quelles conséquences sur le secteur ? Comment s’adapter à ce climat de violence ?, producteur de vétiver et président de la CAPROV, coopérative d’action agricole et de la promotion du vétiver

