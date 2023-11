Crise de confiance entre les médias et le public

Le secrétaire général de l’ONG Reporters sans frontières et délégué général des états généraux de l’information souligne que l'horizontalité accrue de l'espace informationnel a entraîné une crise de confiance majeure entre les médias et le public. Les deux parties partagent la responsabilité de cette crise, alimentée par un écosystème informationnel dégradé.

Le public demande plus d'informations factuelles mais préfère les opinions, tandis que les médias sont critiqués pour leur traitement négatif de l'actualité. Malgré cela, les médias peuvent sortir de cette crise en adoptant une posture plus modeste et en renforçant la confiance





