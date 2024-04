Crise d'épilepsie inattendue

Nous sommes assis, Cathy et moi, devant le restaurant "Dicke Paula" où nous avons joué pendant cinq soirs ! Notre avion part dans deux heures, après que le vol ait été reporté plusieurs fois pour cause de grève à la Lufthansa ! Tiens, il commence à pleuvoir et… et… et… je me réveille sur une chaise de handicapés dans l’ambulance des pompiers, en train de vomir tripes et boyaux ! On me parle en Allemand, je ne comprends rien ! Cathy me regarde, elle est livide, blanche, plus blanche que blanche

! Je ne comprends rien ! J’ai un mal de chien à la langue ! Cathy m’explique que j’ai fait une crise d’épilepsie et qu’elle a cru que je mourais ! Je me suis mordu la langue et je me suis fait "pipi" dessus ! On me fait des tests ! Je dois toucher mon nez avec mon doigt, facile vu le nez que j’ai, je dois lever un pied, un bras, regarder en l’air, de côté, en haut, , etc., etc., etc

