Crise chez les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers

Icônes historiques de la ligue, Stephen Curry et LeBron James sont sous la menace de ne pas jouer les playoffs avec leur équipe cette saison. Les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers sont en crise après une première moitié d’exercice très décevante. C’est peut-être tout simplement le signe de la fin d’une époque et d’un changement de génération dans la grande ligue.Les temps sont durs en NBA.

Les Los Angeles Lakers de LeBron James ont été corrigés à domicile par les Phoenix Suns jeudi soir (109-127). Les corrections, les Golden State Warriors en connaissent un rayon. Eux aussi restent sur deux très larges défaites devant leur public : une claque contre les Toronto Raptors (118-133) puis une rouste en recevant les New Orleans Pelicans (105-141). Stephen Curry et ses coéquipiers ont même été hués par leurs propres supporters. C’est la crise pour ces deux formations historiques habituées à jouer les premiers rôle





