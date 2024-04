Crise agricole : quelles sont les grandes lignes de la loi d’orientation enfin présentée en Conseil des ministres ?

📆 02/04/2024 19:02:00

📰 sudouest ⏱ Reading Time:

25 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 30%

Publisher: 51%

Actualités Nouvelles

La loi d’orientation agricole promise par le gouvernement, reportée en raison des manifestations d’agriculteurs, sera enfin présentée ce mercredi 3 avril en Conseil des ministres. Elle insiste sur le renouvellement des générations et l’installation des jeunes agriculteurs Elle a été reportée maintes fois depuis un an. Elle a fait l’objet d’échanges avec les organisations agricoles, des chercheurs et des députés et a donné lieu le 15 décembre à une communication d’étape de la part de Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, sous la forme d’un Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture. La loi ou plutôt le « projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations » sera enfin présenté ce mercredi 3 avril, en Conseil des ministres.

Crise Agricole, Loi D'orientation, Renouvellement Des Générations, Jeunes Agriculteurs, Conseil Des Ministres