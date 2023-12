Création d’une Maison de l’autonomie en 2025 pour lutter contre l’isolement des aînés

Au cours des premières assises de lutte contre l’isolement, Martine Vassal a annoncé la création d’une Maison de l’autonomie en 2025. Ce lieu devrait regrouper les services du Bel Âge et du handicap du Département des Bouches-du-Rhône pour simplifier les démarches. « 12% de nos aînés souffrent d’isolement, partage Martine Vassal, la présidente (DVD) du Département des Bouches-du-Rhône, en ouverture des premières assises de lutte contre l’isolement dans l’hémicycle de l'institution.

Nous devons mieux comprendre les freins à l’autonomie (…) et faire que les démarches soient plus efficaces et le plus rapides possible. » Plus d’une centaine d’acteurs publics et privés « très déterminés » se sont réunis le 21 novembre pour échanger sur les bonnes pratiques et identifier les zones blanches. « Malgré nos efforts, beaucoup de personnes passent encore sous nos radars. Elles perdent progressivement leur autonomie et surtout n’ont pas accès à leurs droits », regrette Jean-Marc Perrin, conseiller départemental délégué aux personnes du Bel Âg





MadeMarseille » / 🏆 21. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tabac : le prix de votre paquet de cigarettes passera à 12 euros dès 2025Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Réforme de la loi PLM : Martine Vassal consulte les élus de MarseilleLa présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, a adressé un courrier aux 303 élus de Marseille pour obtenir leurs avis sur le projet de réforme de la loi PLM sur laquelle travaillent des députés Renaissance.

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »

La Corse envisage la création d'une grande École de TourismeLa Corse envisage la création d'une grande École de Tourisme pour faire face au mal chronique du recrutement dans le secteur du tourisme.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Création d'une cité judiciaire à Arenc pour 350 millions d'eurosLe ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé la création d'une cité judiciaire à Arenc pour 350 millions d'euros. Bonne nouvelle pour les uns, coup dur pour d'autres, une décision qui divise toujours.

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »

AWS dévoile PartyRock, une plateforme révolutionnaire pour la création d'applications d'IA générativeAmazon Web Services (AWS), la filiale cloud du géant du e-commerce, vient de dévoiler une nouvelle plateforme révolutionnaire appelée PartyRock, qui facilite grandement la création d'applications., offre un environnement de création d'applications d'IA générative à la fois ludique et intuitif. En quelques étapes simples, les utilisateurs peuvent concevoir des applications variées, de générateurs de blagues de papa à des conseillers de fête IA, en passant par un créateur de playlists de vos rêves. PartyRock est directement alimenté par Amazon Bedrock, et est accessible via une interface utilisateur web distincte de la console AWS.La promesse d'AWS est la suivante : avec PartyRock, tout créateur devrait pouvoir accéder à un outil intuitif pour explorer l'IA générative. Pour créer une application ou un widget tout simple, vous n'avez pas besoin de compétences en codage. L'interface conviviale, bien que disponible qu'en anglais pour le moment, permet à chacun de créer des applications sans barrières techniques

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

La maison individuelle toujours préférée par les FrançaisSelon une étude, 75% des Français considèrent la maison individuelle comme le logement idéal, mais ce chiffre est plus bas en Île-de-France. Les Franciliens préfèrent acheter des appartements neufs et accordent une grande importance à l'isolation thermique lors de l'achat d'un logement.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »