Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé la création d'une cité judiciaire à Arenc pour 350 millions d'euros. Bonne nouvelle pour les uns, coup dur pour d'autres, une décision qui divise toujours. La localisation de la future cité judiciaire est enfin tombée. Éric Dupond-Moretti a annoncé, lundi 20 novembre, qu’un site « unique » serait construit sur les parcelles d’Euroméditerranée, derrière la tour CMA CGM, le long de la rue Anthoine pour regrouper l’ensemble des judiciables.

Si le ministère penchait depuis le début pour un déménagement sur Euroméditerranée, les élus locaux et acteurs du monde économique avançaient deux autres propositions. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Aix-Marseille, Jean-Luc Chauvin, le bâtonnier de Marseille, Maître Jacquier, et la maire du 1-7, Sophie Camard (GRS) souhaitaient que l’organe judiciaire reste en centre-ville pour conserver la vitalité commerçante du quartie





