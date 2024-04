Création d'une chicane artificielle à l'entrée de la Trouée d'Arenberg pour éviter les accidents à Paris-Roubaix

Après la chute à très haute vitesse de Wout Van Aert mercredi dernier sur A Travers la Flandre, les organisateurs de Paris-Roubaix devraient créer une chicane artificielle a l’entrée de la Trouée d’Arenberg dimanche. Une mesure pour éviter l’arrivée à trop haute vitesse sur ce secteur pavé aussi mythique que potentiellement problématique. Elle doit encore être validée.

"Il faut débrancher le cerveau pour aborder ce secteur" Face à l’insistance de l’UCPA, un des syndicats des coureurs, les organisateurs de Paris-Roubaix sont en train de mettre en place cette chicane, cette dernière nécessitant aussi de s’assurer de la sécurité des spectateurs, d’où quelques réserves encore de la Préfecture du Nord. L’idée est de faire passer les coureurs de 70km/h à 35km/h à cet endroit pour allonger le peloton et éviter les accidents. "La demande me paraît légitim

