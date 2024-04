Création d'une agence immobilière sociale à Toulouse

Un T3 de 70 m2 avec garage aux Ponts-des-Demoiselles, à Toulouse, pour un loyer mensuel de 473 €. Toulouse Métropole, Toulouse Métropole Habitat, le CCAS et deux partenaires, L’Union Cépière Robert Monnier et Habitat et Humanisme viennent de créer une agence immobilière particulière qui, lors de cette première location signée il y a dix jours, a d’emblée fait la preuve de son efficacité. Alis est une agence immobilière sociale. Voici comment elle fonctionne. Pour les propriétaires.

- L’intérêt est l’accès à des aides financières de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH) et de la Métropole pour rénover le logement, notamment sur le plan énergétique. Mais aussi l’accès à des déductions d’impôt d’un montant équivalent à 20, 40 ou 65 % des revenus bruts du logement. L’objectif est de permettre à des propriétaires qui ne se seraient pas engagés dans des travaux de le faire. En contrepartie, ils doivent louer à des personnes très modestes. Pour les locataire

