Création d'un système de bonus-malus pour maintenir l'assurabilité des zones vulnérables aux inondations

La mission Langreney propose de créer un système de bonus-malus pour maintenir l'assurabilité des zones les plus vulnérables aux inondations à répétition et autres risques naturels. (Charles Caby/AFP)Maintenir une couverture pour tous, sur tout le territoire, face aux événements climatiques. C'est l'ambition du très attendu rapport de la, remis ce mardi à ses commanditaires : Bruno Le Maire et Christophe Béchu, les ministres de l'Economie et de la Transition écologique.

Le défi est de taille : « D'ici à 2050, le coût des dommages liés au climat pourrait augmenter de 50 % », déclare Christophe Béchu.(« cat nat »), comme les inondations qui ont de nouveau touché plusieurs régions de France durant le week-end de Pâques, et à la crainte d'un retrait des assureurs des régions les plus vulnérables, ce document de 116 pages propose de nombreuses pistes, parfois radicale

Risques climatiques et assurance : les propositions du rapport LangreneyAugmenter la prime « cat nat » chaque année, imposer des mesures de prévention aux habitants et un bonus-malus aux assureurs, pénaliser les résidences secondaires et locatives… Face au changement climatique, Thierry Langreney dévoile aux « Echos » des pistes, parfois radicales, pour maintenir l'assurabilité du territoire français.

