COWBOY CARTER

📆 02/04/2024 23:51:00

📰 Vogue.fr ⏱ Reading Time:

26 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 31%

Publisher: 51%

Musique Nouvelles

Tel est le nom du nouvel album de Beyoncé, son huitième, dévoilé ce vendredi 29 mars 2024 dans le monde entier. Un album qui prend la country comme toile de fond, pour retourner le stigmate vécu par les artistes noir·es qui font vivre ce genre musical, tout en le tordant à travers de multiples expérimentations. En quelques mots, un opus brillant, qui permet d'asseoir un peu plus l'hégémonie de Beyoncé sur la scène musicale mondiale. Pourtant, de nombreux médias et internautes ont profité de l'occasion pour rapprocher sa carrière de celle d'une Taylor Swift, autre chanteuse américaine, célèbre pour avoir fait ses débuts dans le milieu de la country au cœur des années 2000. Une comparaison comme une mise en rivalité qui, avouons-le, fait peur à voir. Non seulement les deux artistes nourrissent l'une pour l'autre une admiration commune, mais leurs carrières n'ont en réalité que peu de points communs, au-delà de leur étourdissant succès

Beyoncé, Album, Country, Taylor Swift, Carrière