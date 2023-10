Course pédestre. Marseille-Cassis : Hassan Chahdi, le tenant du titre, forfait ce dimanche

Il était très attendu et vu comme le grand favori par bon nombre de spécialistes. Mais le tenant du titre de Marseille-Cassis Hassan Chahdi ne pourra pas défendre son bien ce dimanche dans le col de la Gineste.Ayant ressenti une gêne après sa participation aux 20 km de Paris au début du mois, l'Isérois de 34 ans s’était accordé une période de repos d’un peu plus de deux semaines.

Une édition particulièrement ouverteCe 44e Marseille-Cassis (distance de 20 km) s'annonce donc particulièrement ouvert. Côté français, le Nordiste Abderrazak Charik, auteur d'un excellent 2h08’35 au marathon d’Amsterdam, comme l'Aixois Nicolas Navarro, seul Français à avoir pour l'heure réalisé les minima sur marathon pour les Jeux olympiques de Paris-2024 (2h08’10'), auront un bon coup à jouer.

