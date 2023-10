Course Marseille-Cassis : ce qu'il faut savoir sur les restrictions de stationnement et de circulation de ce week-end

La 44e édition du célèbre 20 km de Marseille-Cassis se tiendra ce dimanche. Il faut savoir que pour cette édition, les organisateurs de la Sco Sainte-Margerite et de la ville de Cassis soutiennent le don d'organes via l'association cassidaine 'Maryse ! Pour la vie'. Les 20 000 coureurs seront sensibilisés sur le village à cette cause nationale.

Rue Hanri Tomasi, entre le n°76 Résidence “Parc du Félibrige” et l’avenue De Lattre de Tassignyet dans ce sens. Rond-point de Mazargues. Avenue De Lattre de Tassigny, entre le rond-point de Mazargues et le rond-point Tassigny/Lachamp. Route Léon Lachamp entre le Rond Point Tassigny / Lachamp et le n°226. Rond-point Professeur Louis Pierrein.

