Courrèges x Mytheresa : une collaboration mode exclusive

Le mardi 2 avril, lors de l'exposition “L'héritage et le futur de Courrèges, comment réinterpréter les codes du passé ?” au cours de la Fashion Week de Shanghai, la collection capsule Courrèges x Mytheresa se dévoilait aux côtés des pièces d'archives de la maison française ainsi que certains looks du défilé automne-hiver 2024-2025.

Courrèges, maison fondée en 1961 par André et Coqueline Courrèges, s'identifie avec des pièces aux accents minimalistes conçues dans une esthétique reconnaissable et intemporelle, s'inspirant de la femme libre et sexy. Portée par Laetitia Casta, Angèle ou bien Emily Ratajkowski, Courrèges s'associe aujourd'hui le temps d'une capsule exclusive à Mytheresa, le site multimarques qui n'en est pas à son premier coup d'essai en matière de collaborations mode particulièrement pointues (on pense notamment aux récentes collections imaginées avec Magda Butrym ou Christian Louboutin

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Vogue.fr / 🏆 77. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Courrèges et Mytheresa signent la collaboration star du printempsLa maison française Courrèges et le site multimarques Mytheresa collaborent dans une collection capsule aux accents sixties.

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

'De la smart fashion': Shein se défend d'être un site d'ultra-fast fashionSur BFMTV, la porte-parole de Shein réfute les accusations de produire trop, à très bas prix et générer des stocks importants d'invendus. Selon elle, le business modèle de la marque chinoise est tout le contraire.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Comment s'habillent les personnalités à la Fashion Week de Shanghai automne-hiver 2024-2025 ?Voici les meilleures photos street style prises par Yumeng Zheng lors de la Fashion Week de Shanghai automne-hiver 2024-2025.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Sakho réunit Mbappé, Matuidi et Kaaris pour la Fashion WeekÀ l'occasion du lancement de la Fashion Week, l'épouse de Mamadou Sakho a présenté la deuxième collection de sa marque MSKH lors d'une soirée au coeur de Paris. De nombreuses personnalités, comme Kylian Mbappé, Blaise Matuidi ou le rappeur Kaaris, sont venus apporter leur soutien.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

PSG: Neymar se moque du look d’Icardi à la Fashion WeekNon convoqué avec l’Argentine pour participer aux qualifications pour la Coupe du monde 2022, Mauro Icardi a pu profiter de son temps libre pour assister au défilé Louis Vuitton à la Fashion Week de Paris. Son look n’a pas échappé à Neymar, son coéquipier au PSG.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Ce qu’on ne vous a pas encore dit de la Fashion WeekDe l’étiquette, un flirt avec la couture sur fond d’images générées par l’IA chez Balenciaga.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »