Coupe du monde de ski alpin en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les épreuves ?

L’année dernière, Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin ont été sacrés à l’issue du Mondial, dans la discipline Géant. À l’occasion de cette 58e édition, les deux champions remettent leurs titres en jeu. L’ouverture de la Coupe du monde aura lieu ce samedi à 10 heures, avec la première épreuve Géant Dames.

Au total, quarante-six hommes et quarante-cinq femmes se défient sur les pistes internationales, au cours de la compétition. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne regarder les premières épreuves de la Coupe du monde de ski alpin saison 2023-2024.Le Géant Dames est retransmis ce samedi à partir de 9 heures 45. Le lendemain à la même heure, vous retrouvez l’épreuve Messieurs en direct de Sölden (Autriche).

