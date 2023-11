Coupe du monde de rugby : les All Blacks exigent des explications sur l’arbitrage en finale

» LIRE AUSSI - Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud : les coups de cœur et coups de griffe de nos envoyés spéciaux «Nous avons envoyé un certain nombre de dossiers à World Rugby pour qu'ils fassent quelques commentaires, a déclaré Foster aux médias néo-zélandais avec un sourire en coin. Espérons qu'ils le feront.

LESECHOS: Coupe du monde de rugby : bilan mitigé pour l'hôtellerie françaiseLes établissements situés dans les villes hôtes ont connu des pics de fréquentation les jours de matchs, mais les supporters n'ont pas prolongé leur séjour, selon la première édition de l'Observatoire économique du tourisme.

EUROPE1: Coupe du monde de rugby : «bonne fréquentation» hôtelière dans les villes des matchesSelon l'Alliance France Tourisme (AFT), les villes ayant accueilli des matches de la Coupe du monde de rugby en France ont bénéficié d'une 'bonne fréquentation' hôtelière et para-hôtelière.

RTLFRANCE: Coupe du monde de rugby : 'Laissez Fabien Galthié respirer et digérer', demande Alba VenturaPour Alba Ventura, il faut 'lâcher la grappe' au sélectionneur de l'équipe de France de rugby, qui ne s'est pas exprimé depuis la défaite des Bleus en quart de finale.

BFMTV: La Coupe du monde de rugby a dopé le tourisme lyonnaisVIDÉO - Le Mondial de rugby 2023, qui s'est déroulé en France, a dopé le tourisme lyonnais, notamment chez les restaurateurs.

RMCSPORT: Coupe du monde de rugby : 3 semaines après, le Springbok Willemse chambre les BleusVIDEO - Accueillis en héros hier à Johannesburg, les Springboks profitent de leur retour au pays à l'image de l'arrière Damian Willemse qui ne s'est pas privé de chambrer le XV de France.

