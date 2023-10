Coupe du monde de rugby : l'Angleterre s'impose contre l'Argentine et prend la troisième place de la...

L'Angleterre remporte la petite finale de la Coupe du monde de rugby 2023 et battant l'Argentine 26 à 23, au stade de France.

Angleterre : suivez la petite finale de la Coupe du monde de rugby en liveRemake du match de poules entre les deux équipes, la petite finale de la Coupe du monde de rugby voit s’affronter l’Argentine et l’Angleterre, ce vendredi soir au Stade de France. Les Pumas, battus au début de Mondial (27-10), veulent prendre leur revanche sur le XV de la Rose pour accrocher la médaille de bronze, comme en 2007, déjà en France. Lire la suite ⮕

Angleterre - Argentine : A quoi sert la petite finale ?Vendredi soir, l’Argentine affronte l’Angleterre pour savoir laquelle des deux nations décrochera la 3e place de cette Coupe du monde. Franchement, on a l’impression que cette rencontre n’a pas grand intérêt. A quoi sert ce match ? Les réponses de nos Finisseurs Mourad Boudjellal et Jean-Baptiste Lafond. Lire la suite ⮕