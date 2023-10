Coupe du monde de rugby 2023: un écart toujours béant entre les cadors et les 'petites' nations

La France qui colle presque 100 points à la Namibie (96-0), la Roumanie qui encaisse 242 points en trois matchs, le Chili qui ne résiste pas aux Anglais (71-0)... L’édition 2023 de la Coupe du monde de rugby a de nouveau été le théâtre de scores fleuves infligés par le gratin du ballon ovale aux "petites" nations. "C’est comme si tu faisais boxer un poids moyen contre un poids lourd. Je suis content de les voir.

>> L’actualité de la Coupe du monde de rugby en direct "Il faut jouer plus de matchs contre les grandes nations" Mais comment limiter un tel écart de niveau entre le top 10 du rugby mondial et les nations des Tiers 2 et 3? "Il faut jouer plus de matchs contre de grandes nations. Cela fait la différence physiquement. Les ‘petits’ pays en ont besoin. Ce serait bien d’avoir au moins un match par an pour progresser.

