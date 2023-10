Coupe du Monde : analyse des demi-finales du Mondial

28/10/2023 00:19:00 / La source: RTLFrance

On connaît l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de rugby 2023, ce sera Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud samedi 28 octobre à 21h au Stade de France. On analyse les demi-finales qui ont été radicalement différentes. On revient également sur l'élimination du XV de France la semaine dernière.