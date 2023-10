Coupe du monde 2023. L'Angleterre finit 3e : elle a battu l'Argentine dans la petite finale

L'Angleterre a battu l'Argentine au Stade de France (23-26) et termine 3e de la Coupe du monde de rugby 2023. C'est la première fois de son histoire qu'elle remporte la petite finale.Entame parfaite de l'Angleterre

Sa victoire, l'Angleterre la doit surtout à une très belle entame de match. Porté par le pied d'Owen Farrell et l'essai de Ben Earl, le XV de la Rose a pris 13 points d'avance rapidement. Mais aidé par un public acquis à sa cause, l'Argentine n'a pas lâché le morceau. Et sur une accélération dans le fermé, les Pumas revenaient à 6 longueurs, après l'essai de Cubelli (10-16 à la pause).Plaisant, ce match pour la 3e place s'emballait au retour des vestiaires. L'ouvreur argentin Santiago Carreras réalisait un festival pour filer entre les poteaux (17-16, 42e).

Mais sur le renvoi, le n°10 des Pumas se faisait contrer. Le jeune talonneur Theo Dan lui répondait ainsi dans la foulée, et l'Angleterre reprenait les commandes du match (17-23, 44e).S'en suivait un duel de buteurs, et Farrell en profitait pour devenir le meilleur réalisateur de cette Coupe du monde 2023 (23-26, 67e) aux dépens de Thomas Ramos. headtopics.com

Et à ce jeu, c'est Nicolas Sanchez qui a craqué. À 5 minutes de la fin, sa pénalité passait à côté, ratant ainsi l'égalisation. L'Angleterre pouvait souffler : elle s'impose 23-26.Cette 3e place, c'est un joli résultat pour l'Angleterre, surtout si on se rappelle qu'il y a 7 mois et demi, elle était au fond du gouffre.

À Twickenham, le XV de la Rose avait subi l'humiliation suprême, laminé 10-53 par la France. Bravo à Steve Borthwick, arrivé au secours de l'Angleterre fin 2022, et qui obtenu un résultat quasi inespéré. headtopics.com

