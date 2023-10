– Coupe de France féminine. Le HBC Celles fait tomber Mérignac, équipe de LFH

Les joueuses de Thierry Vincent ne font pas de complexe et réussissent une première mi-temps convaincante. Elles creusent un vrai écart (14-10, 25e), qu’elles laissent quelque peu filer avant la pause (16-15). Mais à la faveur d’un 4-0, les Deux-Sévriennes se remettent en posture idéale (22-17, 39e), avant que Mérignac ne l’efface aussi sec (24-24, 45e).

Après un long mano a mano au cours duquel Mérignac ne passe pas devant (28-28, 50e), Celles se redonne de l'air à l'approche du

