– Coupe de France. Cette saison, le FC Chauray n’a qu’une longueur d’avance

27/10/2023 19:20:00 / La source: OuestFrance

Invaincu cette saison, le FC Chauray n’a remporté qu’une seule de ses cinq victoires par plus d’un but d’écart. Même s’il s’en satisfait, Jérémie Delenne aimerait bien vivre une fin de match plus paisible à Saint-Émilion (R2), ce samedi 28 octobre 2023 (18 heures), en Coupe de France.