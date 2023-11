Coupe Davis : Humbert veut voir Tsonga prendre la tête de l’équipe de France

« C’est quelqu’un avec qui j’ai un bon feeling et puis je pense que sur le banc il arrivera à me donner l’énergie qu’il faut pour aller chercher les victoires », a aussi dit Humbert, qui redeviendra N.1 Français la semaine prochaine.Dans une interview donnée mercredi au quotidien L’Equipe, Jo-Wilfrid Tsonga a révélé son envie de devenir capitaine de l’équipe de France.

