Coupe d'Allemagne: Müller déplore l'attitude de ses coéquipiers envers les fans après l'élimination du...

Ce qui ne va pas du tout, c'est que seuls trois ou quatre joueurs comprennent d'eux-mêmes qu'il faut respecter le soutien des supporters", a déclaré Thomas Müller. "Nous montrerons un autre visage à l'avenir" Le joueur de 34 ans avait ouvert le score à la 16e minute. "Les fans ont fait je ne sais combien de centaines de kilomètres en pleine semaine pour venir ici.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RMCSPORT: FC Cologne, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition FC Kaiserlautern - FC Cologne, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Fortuna Düsseldorf, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Hambourg SV, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition Arminia Bielefeld - Hambourg SV, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Greuther Fürth, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition FC 08 Homburg - Greuther Fürth, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Schalke 04, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition FC St. Pauli - Schalke 04, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Union Berlin, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition VfB Stuttgart - Union Berlin, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕