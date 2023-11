« Coup de foudre à l'auberge de Noël » : votre téléfilm inédit de Noël de ce jeudi 2 novembre 2023 sur

Avec : Jesse Hutch (Graham Cooper), Jen Lilley (Tracey Wise), Marnie Mahannah (Jennie Wilson), Nick Preston (Mark).Charlie Sawyer est une jeune analyste de données qui travaille pour Big Teddy, une grande chaîne de magasin des jouets. Elle-même dessine secrètement des jouets. Elle a une semaine pour tenter d’empêcher la fermeture de tous les magasins du groupe au bénéfice de la vente en ligne.

Avec : Vanessa Lengies (Charlie Sawyer), Jesse Hutch (Grant), Lara Amersey (Stéphanie), Elena V. Wolfe (Izzy). Retrouvez vos deux téléfilms de Noël également en streaming et replay sur la plateforme MYTF1 et son application mobile.

