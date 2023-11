"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

Les Colombelloises et les Chambraysiennes se rendent coup pour coupLes Colombelloises, emmenées par Julie Preaudat, entrent parfaitement dans les débats. Les Chambraysiennes ne relâchent pas l'étreinte et égalisent par leur pivot Nkindanda. Schopp fait à son tour des misères à la défense visiteuse. Lire la suite ⮕

Un septuagénaire suspecté d'avoir poignardé un homme à NîmesUn homme âgé de 70 ans est soupçonné d'avoir poignardé un autre individu dans le secteur de l'avenue Jean-Jaurès à Nîmes. Un témoin a alerté la police qui a rapidement arrêté le suspect. La victime a reçu les premiers soins sur place et n'a pas été transportée à l'hôpital. Le suspect a été placé en garde à vue. Lire la suite ⮕

Nîmes Olympique bat Vauvert 4-1 lors du 6e tour de la Coupe de FranceDans une ambiance festive, les professionnels de Nîmes Olympique ont remporté la victoire contre les amateurs de Vauvert lors du 6e tour de la Coupe de France. Malgré une faute de Kamel El Mahrouk, président-joueur du FCV, le match a été marqué par l'animation des supporters locaux. Lire la suite ⮕

Fusillade à Nîmes : Deux morts et deux blessésLe parquet de Nîmes confirme le décès de deux hommes suite à une fusillade. Les victimes sont âgées de 24 et 25 ans, l'une d'elles était connue de la justice pour des infractions liées aux stupéfiants et au proxénétisme. Deux autres personnes ont été blessées et conduites à l'hôpital. Les enquêtes sont en cours. Lire la suite ⮕

Interdiction de manifestations pro-palestiniennes à NîmesLes militants de la cause palestinienne dénoncent l'interdiction préfectorale des manifestations à Nîmes. La décision passe mal et contraste avec l'annulation de l'interdiction à Montpellier. Lire la suite ⮕

Nimes : Le Prolé double son volume et sa teneur en cultureLe fameux Prolé s’agrandit et les travaux, prévus jusqu’à la fin novembre, permettront de proposer des événements culturels d’encore plus grande envergure. Lire la suite ⮕