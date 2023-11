Corsica Ferries victime d'une attaque informatique

Corsica Ferries est dans l'œil du cyclone après avoir subi un grave incident il y a quelques jours, sous la forme d'une attaque informatique. La compagnie franco-italienne s'est vu dérober pas moins de 101 Go de données confidentielles.

Les hackers, affiliés au groupe ALPHV, ont mis à disposition les informations volées, expliquant que l'entreprise avait «La fin des vacances fut bien compliquée pour Corsica Ferries, qui avait dès le 27 octobre 2023 informé ses clients d'une interruption de ses serveurs, avec le site internet et l'application un temps indisponibles. Le lendemain, la compagnie avait annoncé un retour à la normale. Sauf qu'en coulisses, ce fut bien plus tumultueux que sur la mer méditerranée.Corsica Ferries a été frappée par le groupe ALPHV, aussi connu sous le nom de BlackCat et Noberus, une entité spécialisée dans le ransomware. Sur sa page, accessible depuis, nous avons retrouvé « l'annonce » déposée et revendiquée par ALPH

:

CLUBİC: Corsica Ferries piratée ! 100 Go de données bancaires et personnelles ont été voléesLa compagnie maritime Corsica Ferries a été victime d'une cyberattaque qui a occasionné le vol de milliers de fichiers internes, certains contenant potentiellement des données bancaires et personnelles.

La source: Clubic | Lire la suite »

LADEPECHE31: L’Agglo d’Agen perd des habitants, les jeunes manquentAvec un peu plus de 101 000 habitants, l’Agglomération d’Agen, forte de ses 44 communes, représente 30 % de la population du département. Selon l’Insee, d’ici 2040, la démographie va rester timide.

La source: ladepeche31 | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Vertueuse pour l'environnement, la révolution électrique du port de commerce de Sète est en marcheL'électrification des quais du port de commerce de Sète s'accélère pour s'achever en décembre 2023, permettant la connexion des ferries et navires à des bornes d'alimentation et la diminution des rejets polluants.

La source: Midilibre | Lire la suite »

MİDİLİBRE: 'Le nombre d'actes antisémites a explosé' : Gérald Darmanin dresse l'inquiétant bilan en France depuis l'attaqCe dimanche 5 novembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que 1 040 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre dernier, date de l'attaque du Hamas sur Israël.

La source: Midilibre | Lire la suite »

CLUBİC: Corsica Ferries piratée ! 100 Go de données bancaires et personnelles ont été voléesLa compagnie maritime Corsica Ferries a été victime d'une cyberattaque qui a occasionné le vol de milliers de fichiers internes, certains contenant potentiellement des données bancaires et personnelles.

La source: Clubic | Lire la suite »