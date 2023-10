Cop 28 à Dubaï : des ouvriers travaillent sous 42 °C pour terminer les bâtiments à temps

Préparer l’évènement consacré à la lutte contre le réchauffement climatique… sous une chaleur de plomb. Le 20 octobre 2023,Selon cette ONG, plus d’une douzaine d’ouvriers migrants venus d’Afrique et d’Asie travaillent à l’extérieur pour finaliser les sites de l’évènement international, avec des températures atteignant parfois les 42 °C. Des conditions de travail subies par ces ouvriers depuis début septembre 2023.

« La Cop28 n’est que dans quelques semaines. La plupart des travaux n’ont lieu que la nuit, mais certains doivent se faire chaque fois que cela est possible. Nous n’avons pas le temps, nous devons finir. »Les informations diffusées par un canal Telegram sur un supposé arrêt cardiaque dont aurait été victime le président russe Vladimir Poutine, dimanche 22 octobre 2023, ont été démenties deux jours plus tard par le Kremlin.

«Pour être à la hauteur des enjeux climatiques, ne boycottons pas la COP28 à Dubaï»FIGAROVOX/TRIBUNE - Alors que des responsables d’entreprises ont appelé à boycotter la prochaine COP28 qui se tiendra à Dubaï, Ferréol Delmas, directeur général du think tank «Ecologie responsable», juge irresponsable de faire l’impasse sur ce rendez-vous. Lire la suite ⮕

Antarctique: des scientifiques découvrent des collines et des vallées verdoyantes sous la glaceDes scientifiques ont découvert un immense paysage caché sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Menacée par le réchauffement climatique, la couche de glace qui la protège risquerait de fondre. Lire la suite ⮕

Pour Halloween, des visites des arènes de Nîmes dévoilent les portes des enfersÀ l'occasion d'Halloween, les arènes de Nîmes présentent des visites spéciales permettant de découvrir les mythologies antiques liées à cette période et à la mort... Lire la suite ⮕

Aveyron : Des maires formés par des négociateurs des gendarmes pour gérer les violencesVingt-cinq maires et adjoints ont bénéficié de cette formation à Rodez et à Millau Lire la suite ⮕

Pré-COP28: la France et le Bangladesh pour relancer les négociations sur les « pertes et dommages »Après l’échec de la dernière réunion sur le fonds pour compenser les « pertes et dommages » des nations du Sud vulnérables face au changement climatique, la France et le Bangladesh ont été chargés de lancer « une nouvelle tentative » pour dénouer cet « enjeu crucial » de la COP28. Lire la suite ⮕

Ligue Europa : Liverpool-Toulouse en Ligue des Champions 2007, cet 'inoubliable' sommet des anciens du TéfécéSeize ans après leur affrontement au tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Toulouse FC et Liverpool se retrouvent en Ligue Europa. Lire la suite ⮕